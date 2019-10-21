禹洲地產：今年銷售目標可達 將再派特別息
2019年10月21日 15:00
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邱于賡(左)、林龍安(右)
內地房地產發展商禹洲地產(01628)主席林龍安在傳媒午宴上提到，有信心集團今年可達670億元人民幣(下同)銷售目標，明年將向千億元目標進發，而今年10月長假期間，銷售達約20億元。
公司副總裁、首席財務官兼公司秘書邱于賡認為，銷售勢頭能延續，9月至10月是銷售高鋒期，預料今個月銷售至少有90億元。
林又指，中國城市現時開始放寬限購，相信第四季整體環境會較寬鬆，集團買地政策會因而調整，但不會加快投地速度，強調不會盲目拿地，繼續按負債比率及銷售去買地。現時土地儲備達3,400億元，足以應付明年銷售目標。
邱指出，今年適逢公司上市十周年，預告會再派發特別息。另外，公司現時市盈率相對低，故未有股票融資計劃。林補充，在房地產不炒的主題下，料第四季融資仍然暢通。
香港市場方面，邱表示，位於堅道的項目將以服務式公寓出租，將提供81個單位，正內部裝修，料最快明年招租，每單位租金冀達3萬至4萬港元，目標為白領人士。
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