禹洲地產：今年銷售目標可達 將再派特別息

公司副總裁、首席財務官兼公司秘書邱于賡認為，銷售勢頭能延續，9月至10月是銷售高鋒期，預料今個月銷售至少有90億元。

林又指，中國城市現時開始放寬限購，相信第四季整體環境會較寬鬆，集團買地政策會因而調整，但不會加快投地速度，強調不會盲目拿地，繼續按負債比率及銷售去買地。現時土地儲備達3,400億元，足以應付明年銷售目標。

邱指出，今年適逢公司上市十周年，預告會再派發特別息。另外，公司現時市盈率相對低，故未有股票融資計劃。林補充，在房地產不炒的主題下，料第四季融資仍然暢通。

香港市場方面，邱表示，位於堅道的項目將以服務式公寓出租，將提供81個單位，正內部裝修，料最快明年招租，每單位租金冀達3萬至4萬港元，目標為白領人士。

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