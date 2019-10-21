外媒分析：中國政府傾向放棄明年經濟「保六」

美國著名財經媒體彭博社報道，中國政府將在未來數周召開兩次重要政策會議，有新的證據表明，官方傾向放棄「6%以上」的經濟增長目標，轉而關注更長期的政策前景。

內地上周五(18日)公布，今年第3季經濟增長6%，為近30年以來最差，而且整體投資增長非常溫和，難以持續提升經濟。再者，人民銀行行長易綱在周末表示，官方無意進一步加大貨幣刺激，看似是提醒投資者，未來政策重點可能放在「債務」。

雖然第3季經濟表現未符預期，但中央可能看到穩定迹象，特別是如果中美貿易戰能緩和，將帶來更大幫助。若局勢趨穩，當局就有機會討論一些長期問題，例如人口老化和內部勞動力自由流動，這些改革可能較貨幣寬鬆更重要，以確保經濟長期穩定運行。

新加坡華僑銀行表示，許多積極因素，包括貿易休戰、低基數效應、製造業穩定，以及基礎設施投資回升等，都有助人民銀行採取觀望態度。

法國興業銀行認為，當局將透過考察債務總額、影子銀行、住房部門和通脹的風險，來衡量政策範圍。

接受彭博社訪問的經濟學家們認為，2019年中國全年經濟增長6.2%，2020年料放緩至5.9%；國際貨幣基金組織(IMF)上周也預計，2020年中國經濟增長放緩至5.8%。

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