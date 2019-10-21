【市後重點睇】歐元英鎊回升　道期向好

2019年10月21日 16:14
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (美聯社圖片)
    美匯指數企97.2；圓匯報108.6；歐元及英鎊回升，兌美元分別報1.1171及1.2978。港匯處7.8422。離岸人民幣(CNH)守7.06水平。金價報1,488美元；布油報59.35美元，紐油報53.83美元。道指期貨升50點。
    ●港股反覆，恒生指數全日升6點或0.02%，報26,725點；中國人壽早前發盈喜，收市飆5.01%。https://bit.ly/2pCoWEp
    -異動股：51信用卡突瀉41%創新低，中途停牌將有公布。
    -李寧上季不包括李寧YOUNG同店銷售增10%至20%。
    ●A股快報：滬綜指收升1點，創指跌0.2%。https://bit.ly/2Broxao
    ●亞洲股市：日股收升56點，地產股做好。https://bit.ly/2pCKOiO
    ●歐股早段靠穩，當中英國富時100指數升28點或0.40%；德國DAX指數升55點或0.44%；法國CAC指數升3點或0.06%。
    ●【大師睇市】分兩注部署淡倉！https://bit.ly/32xQwRv
    ●【股匯攻略】黃金現價不宜買入。https://bit.ly/2qrbfZa
    ●【大行報告】大和降澳優目標價至17元。
    ●【專家點評】中國燃氣候回吐吸納。
    ●【睇圖明晒】5年後全球經濟「新星」，係呢幾個國家...
    ●新股專輯：JS環球生活入場費3661元。
    ●放寬按保致市道暢旺，運房局：再緊密研究。
    ●屋宇署：8月批出22份建築圖則，13份入伙紙。
    ●美聯：旗下店舖平均獲減租5%，目標劈四成。
    ●修例風波：部分銀行分行暫停服務。
    ●全球乍現曙光！南韓10月首20日出口跌勢似緩和。
    ●傳瑞銀亞太區裁員至少30人，香港有份。
    ●著名學者席勒：只要特朗普仍在，美經濟難衰退
    ●新盤部署：愛海頌加推176伙周五賣，周四截票。
    －－－－－－
    立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html
    Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。