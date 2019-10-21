【市後重點睇】歐元英鎊回升 道期向好

美匯指數企97.2；圓匯報108.6；歐元及英鎊回升，兌美元分別報1.1171及1.2978。港匯處7.8422。離岸人民幣(CNH)守7.06水平。金價報1,488美元；布油報59.35美元，紐油報53.83美元。道指期貨升50點。

-異動股：51信用卡突瀉41%創新低，中途停牌將有公布。

-李寧上季不包括李寧YOUNG同店銷售增10%至20%。

●歐股早段靠穩，當中英國富時100指數升28點或0.40%；德國DAX指數升55點或0.44%；法國CAC指數升3點或0.06%。

●【大行報告】大和降澳優目標價至17元。

●【專家點評】中國燃氣候回吐吸納。

●【睇圖明晒】5年後全球經濟「新星」，係呢幾個國家...

●新股專輯：JS環球生活入場費3661元。

●放寬按保致市道暢旺，運房局：再緊密研究。

●屋宇署：8月批出22份建築圖則，13份入伙紙。

●美聯：旗下店舖平均獲減租5%，目標劈四成。

●修例風波：部分銀行分行暫停服務。

●全球乍現曙光！南韓10月首20日出口跌勢似緩和。

●傳瑞銀亞太區裁員至少30人，香港有份。

●著名學者席勒：只要特朗普仍在，美經濟難衰退

●新盤部署：愛海頌加推176伙周五賣，周四截票。

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