【市後重點睇】歐元英鎊回升 道期向好
2019年10月21日 16:14
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(美聯社圖片)
美匯指數企97.2；圓匯報108.6；歐元及英鎊回升，兌美元分別報1.1171及1.2978。港匯處7.8422。離岸人民幣(CNH)守7.06水平。金價報1,488美元；布油報59.35美元，紐油報53.83美元。道指期貨升50點。
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