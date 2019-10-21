鎊匯本周關鍵！英脫歐短期將再現重大變化

外國傳媒報道，英國首相約翰遜想讓其英國脫歐協議獲得批准的第一次嘗試，在英國議會的投票中失敗。他被迫尋求將脫歐「大限」從10月31日延後，但他表示，將竭盡所能實現英國按時退出歐盟。根據政府計劃，以下是可能發生的事情：

【10月21日星期一】

數百名公務員開始研究政府正式的「無協議脫歐」(即俗稱「硬脫歐」)應急計劃，名叫「黃鵐行動(Operation Yellowhammer)」，以準備在10月31日分家。約翰遜將建議對他的脫歐協議再次投票。政府認為下議院議長John Bercow很有可能不允許這種情況發生，理由是議員已經考慮了完全相同的問題，而慣例禁止重覆。如果確實得以投票，投票可能會在晚上10時之前進行。

【10月22日星期二】

政府將提出一項動議，旨在加快一項實施英國脫歐協議的法律草案，名叫「退出協議法案」的進程。這是將約翰遜的脫歐協議納入英國法律的關鍵立法，以防止「無協議脫歐」。這項「程序動議」將制訂一個時間表，以便在10月31日截止日期前讓立法在議會通過；可能在周五(25日)結束前完成下議院的所有階段，並在下周末召開緊急的上議院會議。不過，政府擔心可能在對該時間表的表決中失敗，那可能意味「退出協議法案」根本不會提出。

【待定】

歐盟正考慮約翰遜關於延期的正式要求。有可能召開緊急歐盟峰會。

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