中國動向上季同店銷售錄中高單位數增長

2019/20財年上半年(於截至9月底止6個月)，整個平台累計零售按年增長10至20%。其中，線下業務錄得中高單位數增長，電商業務增長40至50%。

同店銷售方面，以去年同季度伊始已投入營運的Kappa品牌店舖(不含Kappa童裝業務及日本業務)計算，2019/20財年第2季，整個平台同店銷售按年錄得中高單位數增長。其中，線下業務錄得低單位數下降，電商業務錄得增長50至60%。

於2019/20財年上半年，整個平台同店銷售按年錄得中低單位數增長。其中，線下業務錄得中低單位數下降，電商業務錄得增長40至50%。

截至9月底止第2季，集團Kappa品牌店舖數量為1,176間(不含Kappa童裝業務及日本業務)，對比2019年3月31日淨減少33間，集團下一步將繼續加大關閉低效店舖的力度。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。