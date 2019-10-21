新股專輯：ESR捲土重來招股　入場費3515元

該公司原定於6月20日掛牌，在完成招股程後翌日(6月13日)於披露易發公告指，鑑於當時市況，決定押後在港上市計劃。

公司主席兼非執行董事Jeffrey David Perlman解釋，根據當時地緣政治和宏觀環境及安排行指引，當時並非上市最佳時機。今次引入基礎投資者並作出大額投資，顯示對公司上市計劃的信心。

問及公司未來的併購計劃，他表示，公司現有市場如中國、韓國及澳洲等地，仍有很大的整合空間和機會，未來會於相關市場作併購。如拓展新市場，相信會是東南亞地區。

問及中美貿易戰會否影響公司業務，Perlman稱，公司業務專注於本地居民消費，並非進行貿易交易，指貿易戰影響甚微。他更指出，由於中國有工廠搬遷生產線至越南等地，透過與政府進行接洽，可為物流倉儲帶來新工作機會和稅收，對其業務帶來發展機會。

另外，今次公司來港上市，所得淨額將有約71.7% 用於償還2016年11月發行的韓亞票據及贖回2016年12月發行而未兌換為普通股的C類優先股。Perlman指，公司負債比率維持在低水平，即使不上市，也可以其他方法再融資。

公司是次全球發售6.5368億股新股，公開發售佔5.3%或3,464.5萬股，最多集資113.74億元。所得淨額將有約71.7%用於償還2016年11月發行的韓亞票據及贖回2016年12月發行而未兌換為普通股的C類優先股；28.3%用於開發其資產表內的物流物業及對公司所管理基金及投資公司共同投資。

值得留意的是，是次仍有出售3.7354億股舊股，佔整體發行股數57.14%；較6月招股時集資最多97.65億元，集資額增加16.47%。

另外，公司引入加拿大界定收益退休基金計劃之一的Omers Administration(OMERS)為基礎投資者，同意按發售價認購全球發售完成後佔股本9%的發售股份，以招股價中間價16.8元計算，認購約45.91億港元等值股份，設6個月禁售期。

該公司主要發展亞太區1線及1.5線城市的物流地產，戰略選址定位在中國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞及印度的主要物流樞紐、重要海港、機場、交通樞紐及工業區附近，並相信該等市場會推動亞太區日後發展。

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