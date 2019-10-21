證監會正與港交所研究招股項目成交量偏低原因

香港證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，在近年完成及規模較細的招股項目當中，發現有相當部分在上市時的持股量相對集中。

為了提升市場的整體流動性，證監會正與聯交所聯手研究可能導致成交量相對偏低的各種原因。

從他們的研究及透過與持份者接觸而得出的看法是，本港部分的股票缺乏成交量和流動性，與該部分的上市公司及證券所認為存在的問題有關。

作為市場的監管機構，證監會最關注的是這些問題對市場質素和中介人操守的影響。近年很多上市申請人，尤其是那些發行金額較細的申請人，在尋求上市時都欠缺令人信服的上市理據，而上市成本往往與集資額不成正比，而且它們實際上並不需要新資金。這些公司當中有許多往往在首次公開招股後不久便轉手，或獲注入重大資產。有關情況不但成為趨勢，還伴隨着各種操縱活動，例如極端的價格波動，定價過高的收購及具高度攤薄效應的集資項目。

證監會正就股票及債券資本市場的簿記建檔(book building)過程進行主題檢視，並會根據檢視結果發出指引。同時，亦正就首次公開招股過程的架構，與港交所上市科展開對話。

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