台灣IT廠商單月收入創歷史第三高　iPhone神話再現？

日本媒體報道，台灣主要IT廠商9月收入創歷史第三高，這或進一步證實iPhone 11系列新手機銷情好過預期。由於各家蘋果公司(Apple Inc.)零件供應商的收入數字，向來被視為預估景氣前景的領先指標，因而受全球投資人關注。

據報，當地19家主要IT廠商9月收入達到1.27萬億台幣(折合約3,259.7億港元)，創2013年1月有統計以來單月歷史第三高紀錄；數字按年增幅為4.2%，創今年5月以來最大單月增幅。

報道指出，廠商收入增長強勁主要受惠於蘋果公司(Apple)的iPhone 11系列新手機需求強勁，不過美中貿易摩擦負面影響擴大的疑慮仍未消除，前景仍有不確定性。

報道又引述Wedbush證券分析師Dan Ives指出，受惠iPhone 11系列需求強勁，估計Apple下一個會計年度有望賣出1.85億部iPhone，特別是售價較去年iPhone XR下調的iPhone 11對整體銷售量增長帶來重大貢獻。

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