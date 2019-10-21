新股專輯：JS環球生活招股　首次可透過IPO App認購

聯席保薦人之一工銀國際代表在記者會上指，這是與負責公司證券登記處卓佳證券登記溝通而決定，認為有助吸引散戶認購，有關決定亦獲公司支持。是次新股認購的網上白表申請，除可透過網站完成，還可以透過IPO App完成。

公司有產品出口至美國市場，全球總裁Mark Adam Barrocas坦言，部分業務受中美貿易戰而影響，將在今年底前把部分生產搬離中國，另亦有與中國供應商商討降低生產成本、加價等方法應對。

他提到，有部分產品的關稅因中美貿易談判而暫時停留在25%，如吸塵機，但認為有關關稅事態發展，仍視乎美國總統特朗普的決定。

該公司以每股招股價5.55元至7.25元，發行4.99億新股，甚中10%為公開發售，集資最多至36.24億元。每手500股，入場費約3,661.53元，預期本月31日掛牌。瑞信、摩丹士丹利、工銀國際為聯席保薦人。

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