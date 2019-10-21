銀通全線在港自動櫃員機 明年可無卡提款

銀通在港的自動櫃員機明年將全線可無卡提款。

ATM無卡「撳錢」將擴大範圍！銀聯通寶(銀通)行政總裁蔡炳中接受《東網》訪問時透露，旗下系統在香港約有2,000部自動櫃員機，於2020年中全面推出無卡提款服務，期望今年底前，有2至3間銀行先行落實無卡提款。

蔡炳中表示，銀通系統的銀行正籌備於明年中前，陸續推出ATM「無卡提款」服務，主要是使用二維碼(QR Code)提款，銀通只需於提款機軟件程式作出變更，希望能縮減市民使用提款機的時間。

他又透露，有虛擬銀行有意加入銀通網絡，當確定成為會員後，虛擬銀行客戶亦可使用銀通旗下提款機，此外，無卡提款服務未來亦會覆蓋澳門的銀通提款機，惟暫未有確實時間表。

事實上，早於今年3月，渣打銀行(香港)已率先推出無卡「撳錢」，蔡炳中指，其他銀行的無卡提款程序會與渣打相若，以手機掃描櫃員機屏幕上的QR Code，強調過程設有多重保安認證保障客戶。

目前渣打銀行的無卡「撳錢」操作，需先登入網上銀行，並預設提款帳戶及金額，到提款機以手機掃描櫃員機屏幕上QR Code，全程毋須提款卡或於櫃員機輸入密碼，該行並設時限為60分鐘的提款指示，期限過後，須另設新指示。

另方面，反修例示威引發的衝突持續，不少中資銀行櫃員機成破壞目標，蔡炳中指，櫃員機屬銀行財產，維修費一般由銀行承擔，而櫃員機交易未見受影響。他又透露，港人每次平均提款額約2,300元，近2至3個月的金額亦相若。

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