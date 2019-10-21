【電訊股業績】中移9個月少賺14%　聯通增逾一成

截至2019年9月30日，集團移動客戶總數約9.42億戶，其中4G客戶總數達到7.47億戶，首3季度淨增4G客戶3,433萬戶；流量業務保持良好增長態勢，手機上網流量按年增長124%，手機上網DOU達到6.6GB，按年增長116%；語音業務繼續下滑，總通話分鐘數按年下降8.2%；得益於集團短信快速增長，短信使用量較按年增長40.9%；首3季移動ARPU為50.2元。

寬頻方面，截至9月30日，寬頻客戶總數達1.85億戶，首3季淨增2,836萬戶。

該公司9月移動出帳用戶累計達3.24億戶，按月淨增8.3萬戶，其中4G用戶累計達2.51億戶，按月淨增335.1萬戶。固網寬頻用戶累計達8,444.5萬戶，按月淨增47萬戶；本地電話用戶累計5,424.7萬戶，按月淨減少0.8萬戶。

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