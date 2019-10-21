新盤UPDATES：推盤氣氛進一步升溫

發展商推盤信心大幅上升，多個樓盤更無懼競爭，本周內爭相推出單位搶客，推動一手樓市氣氛進一步升溫。

●愛海頌加推176伙周五賣 周四截票

而可供公眾認購的149伙，價單市值約18.3億元，折實平均呎價17,238元，佔113伙為兩房戶，其他36伙為三房戶。該批單位折實售價由724.9萬至1,670.8萬元，呎價介乎14,397至21,671元。

●尚‧珒溋提價加推108伙 折實平均呎價逾2.5萬元

合景泰富集團（01813）市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻表示，啟德尚．珒溋今日（21日）加推108伙的價單，單位間隔兩房至3房，實用面積由479至760方呎。

她指出，新推單位折實售價由1,052.1萬至2,247.85萬元，呎價介乎21,965至29,892元，已輕微加價1至2%。項目至今累售153伙，套現約19.2億元，平均呎價25,402元。

龍湖集團（00960）香港項目營銷總監黃少鴻指出，該盤快將落實新銷售安排，有機會於本周內發售。

●映日灣向發展商員工等提供最多8%額外折扣

億京發展的荃灣映日灣，加推74伙的價單，價單售價由443.6萬至4,367.5萬元，呎價18,669至23,121元，買家可享即供7%折扣。同時，該盤將於本周六（26日）發售99伙，只供發展商的僱員、其親屬、朋友或商業夥伴認購，可獲額外售價減 5至 8%不等的折扣優惠。

●紅山半島洋房售逾9600萬元

據一手銷售資訊網資料，華懋集團等大潭紅山半島，剛售出松柏徑148號洋房，實用面積3,142方呎，花園面積824方呎，成交價逾9,625.62萬元，呎價30,635元。

●柏蔚山4房單位呎售逾4.25萬元

新世界發展（00017）旗下北角柏蔚山，售出2座31樓E室4房單位，實用面積1,024方呎，售價4,352.4萬元，呎價42,504元。項目的1房、兩房及3房戶已沽清，僅餘小量4房戶及9伙複式戶待售。

●藝里坊‧1號加推12伙發售

恒基地產（00012）旗下西營盤藝里坊‧1號，至今累售129伙，套現11.5億元。發展商剛發出新銷售安排，加推12伙於本周五（25日）發售，折實售價由逾705.09萬至逾964.27萬元，呎價介乎28,710至34,124元。

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