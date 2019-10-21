保險唔賠暴亂損失？商戶硬啃或興訟潮

香港社會不穩及暴力示威活動頻生，多間連鎖商舖屢受惡意破壞。外媒引述保險業人士透露，僅少數公司有就「暴動」引致損失購買保險，意味受襲企業或需「硬啃」有關損失，又相信圍繞理賠範圍的訴訟將急劇增加。

保險業人士指出，本地保險公司的財產保險，通常保障火災和自然災害，鮮有包含社會動亂，意味政府是否正式定性有關事件為暴動，有可能影響日後索償情況。有全球律師事務所的保險業律師預計，近期由暴力事件造成的整體財務損失將相當巨大，保險的理賠範圍備受爭議。

有為企業提供財產險服務的保險界人士指出，企業對於社會動盪風險，會針對罷工、暴動及民事騷亂（Strike, Riot and Civil Commotion，簡稱SRCC）投保，但香港過往以大型企業投保為主。至於目前局勢動盪，保險公司普遍缺乏意欲承保，否則「好容易即刻輸錢」。

他透露，未有投保SRCC但又受到破壞的商戶，一般會透過聲稱「受到惡意破壞」向保險公司索償，但由於現時香港亂局仍未止息，保險公司仍在「計數」，根據適用的索償定義估算最終理賠的金額。

有保險業高層指出，暫時無法確定暴力事件造成的財務影響，惟料賠償額或高達數百萬美元。隨風險飆升，有分析預計保障範圍包含暴動的保險產品需求，將於短期內激增，惟保費有機會隨之上揚。

嚴重意外事故對保險公司的打擊也不容忽視。根據保險業監管局資料，於2017年時值十級颱風「天鴿」襲港，當年一般保險業務的財產損壞承保虧損達12.2億元。2018年再受颱風「山竹」影響，儘管財產損壞類仍錄得1.98億元承保利潤，惟相較過去數年明顯「縮水」。

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