夜市UPDATES：等重磅股業績美股偏軟　港夜期微高水

美國企業季績較市場預期好，推動美股早段上揚，惟走勢受制於波音公司。道指目前報26,768點，跌1點；標指報2,997點，跌11點；納指報8,131點，升42點。港股期指夜市報26,733點，升40點，高水7點。

波音公司的737 Max停飛危機愈演愈烈，公司股價繼上周五瀉逾6%後，周一再挫4至5%，此前瑞銀及瑞信雙雙調低波音目標價至375美元，及323美元。

本周超過三分之一的道指30成份公司公布財報，分析師預計企業財報將繼續提振美股上揚。

另外，中國國務院副總理劉鶴證實中美經貿磋商在諸多領域取得進展，雙方正努力達成階段性貿易協議，消息對緩和中美貿易緊展關係起到正面作用。

市場關注英國首相約翰遜會否在周一再次發起對脫歐協議的投票，上周六的投票遭國會議員阻撓。不過市場對無協議脫歐的憂慮大減，歐股三大指數向好，英股升0.3%；德股升1.01%；法股升0.39%。鎊匯日內曾升穿1.3關，目前兌美元報1.2995，升0.16%。

【21:30】市場揣測英國硬脫歐機會降低，亞洲及歐洲股市做好，帶動美股周一(21日)早段回穩。道指升82點至26,852點，納指漲52點至8,142點。

737 Max停飛危機加劇，生產商波音公司股價上周五(18日)重挫6.79%，為2016年2月以來最傷。瑞銀及瑞信雙雙調低波音目標價，分別由470美元削至375美元，以及由416美元削至323美元，減幅雙雙超過兩成。波音早段報326美元，再跌5.23%。至於上周五有份拖低大市的強生(J&J)，股價則回升1.08%至129.09美元。

富國銀行行政總裁沙夫周一履新，股價早段升0.62%至50.28美元。市場寄望他能幫助銀行擺脫之前員工擅自開戶的醜聞和相關調查，並獲聯儲局撤銷對該行的資產設限，以恢復業務增長。

此外，投資者注視本周約有120家標指成分企業公布上一季度業績。當中，包括亞馬遜、微軟、卡特彼勒(Caterpillar)及麥當勞等。截至上周五為止，逾14%已派發上季業績的標指成分股中，81%表現勝預期。

有分析指，業績好壞或成美股破頂關鍵。Chaikin Analytics首席市場策略員Dan Russo指出，由於市場的期望不大，正面的業績可能為股市帶來刺激。然而，富國銀行高級環球股市策略員Scott Wien則擔心貿易摩擦及環球經濟放緩對業績的負面影響，可能延續至第4季。

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