瑞信調查：中國富裕人口首超美國

外國傳媒報道，瑞信周一(21日)公布年度財富調查結果顯示，中國富裕人口首度超越美國！截至今年中為止，名列全球前10%的富裕人口之中，中國佔1億人，美國則佔9,900萬人。該行指出，雖然美國和中國過去12個月發生貿易衝突，但兩國在創造財富方面仍十分強勁，分別貢獻3.85萬億美元及1.9萬億美元。

調查亦顯示，全球百萬富翁人數估計增加110萬人，總數為4,680萬人，整體淨資產規模達158.3萬億美元，佔全球44%。其中，美國佔上述增幅一半以上，新增67.5萬個百萬富翁。澳洲平均財富則下降，主因是匯價因素，導致百萬富翁減少12.4萬個；英國和土耳其亦分別減少2.7萬和2.4萬個。

報告估計，全球有5.59萬名成年人的身家最少達1億美元，4,830人的淨資產超過5億美元。不過，貧富懸殊仍惡劣，處於全球底部的90%人口，只佔全球財富18%。

瑞信預測，全球財富未來5年會增長27%，直至2024年達到459萬億美元，期內百萬富翁人數將升至近6,300萬人。

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