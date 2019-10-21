樓價UPDATES：居屋有承接　穗禾苑放盤半日即沽

受惠市況轉旺，二手居屋承接力亦加快，火炭穗禾苑有單位僅放盤半日即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島錄得一宗銀主盤個案，剛售出的1座高層B室，實用面積622方呎，為三房包括套房設計，作價1,040萬元，實用呎價16,720元，較市價低約5%。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳慧安園4座高層H室，實用面積413方呎，向西南，單邊望開揚山景及公園景。單位於上月放盤，剛在零議價下售出，成交價650萬元，實用呎價15,738元。

－－－－－－

新界區

●穗禾苑G座高層03室，實用面積472方呎，以兩房間隔，向東面望城門河畫舫景，放盤不久，微減5萬元，即於已補價自由市場以475萬元沽出，實用呎價10,064元。相比上月售出的D座高層03室同類型單位，作價465萬元，高出10萬元。

●馬鞍山居屋錦鞍苑A座中層07室，實用面積554方呎，屬三房間隔，座向北面。上址原叫價670萬元，微減7萬元或約1%，即獲同區買家以663萬元自由市場價沽出，實用呎價11,968元。

●新界區近日亦連錄多宗已補價居屋個案，屯門新圍苑D座中層4室，有區內買家留意到近日三房戶交投熱熾，因此對後市有信心，決定以488萬元購入作自住。以實用面積554方呎計，實用呎價8,809元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。