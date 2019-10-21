歐央行「行長歡送會」5大關注點　料影響全球格局

即將離任的歐央行行長德拉吉 (美聯社圖片)

歐洲央行行長德拉吉即將卸任，本周四(24日)也是他最後一次出席歐洲央行利率決策會議。別以為今次會議只會淪為「德拉吉歡送會」，分析指，是次會議暗藏5大關注點，將影響後續全球經濟格局。

市場分析師Dhara Ranasinghe表示，歐洲央行在9月已推出一系列刺激措施，預期10月不會有大動作，但市場目前主要關注5個問題：

●歐洲央行有甚麼救市行動？

歐洲央行在9月議息會議後一如預期減息0.1厘，並宣布一籃子刺激措施，包括重啟買債計劃及實施分層利率。

經濟學家預計，本周會後政策聲明不會有重大變化，但有關重啟QE(量化寬鬆)和利率分層的技術問題可能會提上議事日程。

一項針對經濟學家的調查顯示，市場質疑該行火力不足，擔心該行最新的經濟刺激方案不會顯著幫助通脹率回到目標水平。該調查還顯示，未來兩年歐元區經濟衰退的風險增加。

●歐央行內部分歧嚴重 往後會如何？

雖然上月歐洲央行宣布了重啟買債計劃，但這也顯示其內部陷入一場史無前例的分裂。據報包括法國和德國央行行長在內，超過三分之一的政策制定者反對購買新債券。

市場憂慮內部分裂威脅着歐洲央行貨幣政策的有效性，但副行長金多斯等高級官員已經排除了政策掉頭的可能。

事實上，市場對於分歧的關注已從德拉吉身上移開。法國興業銀行歐洲高級經濟學家安南科夫(Anatoli Annenkov)稱，更重要的是下一任歐洲央行行長(拉加德)對分歧的看法，但必須等她上任後才知道這點。

●市場靜候QE細節

歐洲央行將在11月重啟QE，每月購買200億歐元資產。市場猜測該行會重申，這一計劃可能與上一輪基本一致，即政府債券佔購買的大部分，但需注意歐洲央行已承諾開放式資產購買。

●歐央行能否澄清分層存款利率體系？

歐洲央行在9月份的會議上通過所謂的存款分級利率，對超過銀行法定準備金6倍的存款免收這一費用，即豁免對部分銀行在歐央的存款實施負利率。

市場預計在新利率於10月30日生效時，一些現金將從市場上撤出並存放在歐洲央行，如果這種情況持續下去，歐洲央行可能不得不減少免稅準備金的數量，以防止經濟中藉貸成本的上升。

在債券市場，分層利率政策被解讀為無意中的貨幣緊縮，抑制了進一步降息的預期。儘管許多經濟學家預計歐洲央行將在12月降息，但貨幣市場並未消化2020年前降息10個基點的預期。

●德拉吉臨別前會傳達甚麼信息？

德拉吉一直呼籲各國政府利用財政政策推動歐元區長期增長和通脹前景的力度。Dhara Ranasinghe認為，他可能會在周四的會議上重複以上言論。

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