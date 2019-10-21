【產經專題】港交所狂推衍生品　散戶淪大鱷點心

受到中美貿易戰、香港社會動盪不安等因素影響，投資者對以較低成本應對短期風險的產品需求大增。港交所在過去半年內連環推出3項短線產品，包括於今年5月容許首隻兩倍反向產品上市、7月推出界內證，以及9月推出每周指數期權。

所謂反向產品是指提供與所追蹤指數相反表現的若干倍回報。假設相關指數下跌1%，兩倍反向產品的正回報為2%；若相關指數上升1%，則會為投資者帶來負回報2%。

界內證就適合區間交易、低波幅，投資者可在到期時獲得預定的固定收益，不適合長期投資。至於每周指數期權，與現有每月指數期權的最大分別是入場門檻較低、槓桿較高及更短線。

證券界指出，港股市況愈趨波動，投資者愈看不通，傾向投資產品愈短線愈好，而且正股成本太高，散戶不想動用太多資金投資，故成本愈低愈好，而且有槓桿可以「刀仔鋸大樹」，造成這些短線產品大行其道。

●兩倍反向產品成交活躍

不過，他提醒，近月FI二南方恒指發行量增加，已發行單位由8月1日的2.37億個單位，增至10月16日的4.27億單位，而且沽空額不少，不排除有大戶看好恒指會反彈，呼籲散戶要留意。「顧名思義，每日反向產品只提供單日目標回報，如長期持有，走勢不會跟足。況且，產品風險好大，散戶好容易中伏，例如股市不升不跌、先跌後升等，每日反向產品都會虧損。」

現時市場有24隻槓桿及反向產品，其中4隻為兩倍反向，包括恒生指數1隻、國企指數1隻及美國納指2隻。截至今年九月底，槓桿及反向產品的總市值已達75.9億元，佔在港上市的交易所買賣產品總市值的2.5%。

●每周指數期權勁考眼光

至於每周指數期權，推出一個月以來，日均成交量達3,213張。譚紹興說：「每周指數期權，投資者通常係博一日或一個星期，例如某隻藍籌股明日出業績，若博其業績做好並令股價上升，就買入認購期權；看跌則買入認沽期權，必須要看得好準、好考眼光，賭味較濃，歐美有經驗的散戶亦係輸多！」

Nerico Brothers董事總經理尹啟良亦表示，每周指數期權好處是很短線，「睇中」機會較容易，「睇一個星期始終易過睇一個月，但都要睇成本，買期權就話只係畀期權金，沽就要計入其他風險。」

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