國泰遭大行狂踩　料下半年蝕十億

國泰航空顧客及商務總裁林紹波上周五於公告中提到，9月份客運業務面對的挑戰依然艱難，尤以訪港旅遊為甚，因而影響客運收入。而今年至今的貨運量及運載率亦較去年同期遠遠遜色。

富瑞報告指，受中國航線業務拖累，國泰於9月份載客量按年下跌約7.1%，客量水平為2008年9月以來最低。

該行又指，國泰管理層曾提到，今年餘下時間的訪港機位預訂情況仍非常疲弱，加上面對同業競爭及對過境旅客愈益依賴，估計國泰乘客、貨運收益率分別按年下降6%及15.9%，按此推算公司下半年將錄虧損9.73億元，予其目標價12.5元。

瑞銀報告表示，國泰9月載客量下跌主要來自短途市場的影響，未來數月將持續監察國泰營運數據。該行並將其全年客運運力增長預測由6%下調至4%，相當於今年純利或跌57%，若今年底前仍未見復甦迹象，其純利有進一步下跌風險。另瑞銀將國泰目標價由13.9元降至12.6元。

大和報告則指，國泰9月份數據較預期疲弱，香港社會持續不穩已不僅影響中國業務，並波及其他市場。鑑於短期內香港情況未必有緩解迹象，該行相信國泰明年盈利表現仍然受壓。

國泰股價周一(21日)受壓，最多跌逾2%，收報9.9元，仍跌0.6%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。