歐股收市靠穩　Wirecard漲逾6%

英國脫歐仍存不確定性，但歐股周一收市靠穩。英國富時100指數收報7,163點，升13點或0.18%；法國CAC指數收報5,648點，升12點或0.21%；德國DAX指數收報12,747點，升114點或0.91%。

英國國會下議院上周六（19日）通過修正案，迫使首相約翰遜需向歐盟尋求延遲脫歐3個月；而英媒報道，假如約翰遜本周無法在國會通過脫歐協議，歐盟會將英國脫歐限期由本月31日延遲至明年2月。負責脫歐事務的國務大臣高文浩及外相藍韜文均表明，有信心如期在月底脫歐。

不過，下議院議長白高漢表示，國會周一（21日）不可就脫歐協議表決，認為會重複和造成混亂，這對約翰遜是一重大打擊。

個股消息方面，荷蘭外賣公司Just Eat第三季收入按年升至2.47億英鎊，股價收跌5.7%。

德國支付公司Wirecard表示已聘請審計師回應媒體對公司帳目的質疑，股價收市上漲6.14%。

德國軟件企業SAP公司表示，第三季純利按年增加28%，收入也增加13%，SAP股價收市升2.52%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。