胡孟青　寒流進襲前的紙醉金迷

即使是持續調整的市況，股市都可以偶爾上升。市場混雜，好友及淡友也無謂一部通書看到老，若忠於以往走勢及基本因素，十年來根本沒有太多理由去投資。惟事實證明，新常態下的市場，比以前更加紙醉金迷。中央銀行放水，市場就見錢開眼，觀乎美國股市與聯儲局政策寬鬆立場的表述，關連系數更是相當之高。

有機構估計，撇除QE的定義，幾家主要央行已經每月再度向市場額外投放多逾千億美元資金。還記得大約兩年前，正正亦是央行投放逾千億規模，風險資產價格也因而受惠。

將來的事，將來才算吧。作為本港小投資者，或者要奉行的是有風駛盡艃吧。從另一角度看，香港如此動盪、市民如此憂慮，林鄭二話不說，搞活了樓市，亦即搞活了一群業主及準買家氣氛，放生了本已瀕臨氣絕的到期呼吸Plan。同一時間，亦搞活了一批地產股表現，從而搞活了股市，如此特首，夫復何求也。當然，此話並非發自筆者的真心與內心。

香港股市表現的關鍵，並非樓市及按揭成數。最重要是資金取態、經濟及企業盈利。單以資金為例，據統計，對沖基金流出港股的規模，已創出10年以來最多的一個季度，儘管金額僅是十數億而已，而且佔比仍然較少。

最新失業率維持2.9%不變。可是，與消費及旅遊相關行業的失業率進一步攀升至4.9%，為兩年多以來的最高水平。更甚在於，餐飲服務行業的失業率，就更加大幅上升至6%，為6年來的高位。幾個行業加起來貢獻香港就業人數約兩成左右，飯碗可能不保，教我如何敢去借錢買樓呢？

筆者仍然擔心，愈近冬季及至春節，寒風將更冷得刺骨。大型企業目前仍然處於靜而觀之取態，再者目前大部分業務營運都是屬於上半年計劃撥出的預算。可是對於明年，當今年年底開始完成埋數、及審視前景一番後，恐怕很多都會決定縮皮。金融機構的取態，也許是來年關鍵，還記得2008、2009年，外資縮減業務規模，甚至求去，當年有幸是大批中資加入，及幾家買重中國增長故事的外資填補。現在呢？似乎已再沒有太多候補兵源了。

獨立股評人 胡孟青

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