羅尚沛　港股向上動力不足

踏入第四季，恒生指數表現尚算不俗，從26,000點反反覆覆回升到27,000點，多得的是中美貿易會談有點成果和人民幣回升。但是中國經濟形勢未有好轉，第三季GDP更跌到6%，雖則多個領導人站台唱好表示會穩守經濟增長，惟CPI升到3%，PPI更已連跌多月，更樂觀的也開始有保留。

央行再一次令市場失望，在GDP跌到6%水平需要貨幣政策扶一扶的前提下，繼續維持貸款市場報價利率(LPR)不變，比市場之前預期減5至10點子更加保守。說好的是預留子彈，到年底資金需求最旺的時候發射，說壞的是央行保持冥頑不靈的心態，次次都要與市場預期對着幹。

目前可提振到A股的消息乏善足陳，忽然上馬的「重組新規」，以為創業板借殼上市限制鬆綁可炒一炒，點知開的只是為「符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產」多一條借殼渠道，而一眾殭屍創業板股份，誰會有幸被點指兵兵點中，市場只能揣測，信不信由你決定。

中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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