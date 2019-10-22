羅尚沛 港股向上動力不足
2019年10月22日 00:22
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踏入第四季，恒生指數表現尚算不俗，從26,000點反反覆覆回升到27,000點，多得的是中美貿易會談有點成果和人民幣回升。但是中國經濟形勢未有好轉，第三季GDP更跌到6%，雖則多個領導人站台唱好表示會穩守經濟增長，惟CPI升到3%，PPI更已連跌多月，更樂觀的也開始有保留。
央行再一次令市場失望，在GDP跌到6%水平需要貨幣政策扶一扶的前提下，繼續維持貸款市場報價利率(LPR)不變，比市場之前預期減5至10點子更加保守。說好的是預留子彈，到年底資金需求最旺的時候發射，說壞的是央行保持冥頑不靈的心態，次次都要與市場預期對着幹。
目前可提振到A股的消息乏善足陳，忽然上馬的「重組新規」，以為創業板借殼上市限制鬆綁可炒一炒，點知開的只是為「符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產」多一條借殼渠道，而一眾殭屍創業板股份，誰會有幸被點指兵兵點中，市場只能揣測，信不信由你決定。
今年A股第3季業績沒有驚喜，盈喜股未見大範圍炒起，相反業績遜於預期的股價馬上現形，顯示股民情緒偏淡。例如酒鬼酒(000799.SZ)第三季報盈利大幅減少四成，雖則公司解釋是銷售費開支大增，現金流狀況仍然健康，但第三季有中秋和國慶雙假期，是白酒的銷售旺季，如此業績實在不合理。最慘是貴州茅台(600519.SH)這類白馬股，行業今年累計升了不少，基金持倉有增無減，如今估值炒上但同業業績未如理想，有龍頭效應也會被拖累，而白馬股的獲利沽壓更會令到A股牢牢鎖死在3,000點下方。
至於港股，情況也好不了多少，施政報告對地產股的憧憬已消化，後續行情還看地產商和政府談判農地發展的進程，騰訊(00700)受制於主席想退下來，股價難有寸進，內銀和內險偏穩但難作指數龍頭。恒生指數估計在26,200至27,000上上落落，市場繼續炒股不炒市，焦點是進擊的北水。
市場盛傳美團(03690)及小米(01810)被納人港股通之後，內地會有數以百億計資金入場掃貨，更言之鑿鑿說美團會特事特辦成為第一隻同股不同權進入藍籌行列，到時大行就會順勢把目標價提到200以上。反正又是信不信由你，美團已炒到接近100大關，市盈率超高，持有的繼續放紙鳶。未買的，就算堅決認為美團是騰訊二世，也不能說沒有高追風險吧？
中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)
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