林嘉麒　人行隨時出手救經濟

中國第3季GDP守於6.0%，遜於市場預期，反映經濟下行壓力增加。惟底線思維下，為保持經濟運行於合理區間，投資市場會憧憬國家將靈活運用宏觀政策逆周期調節工具，因此預期內地整體投資市場氣氛未會太差。

美國聯儲局上星期已開始每月買入600億美元短期國債，是次「擴表」是管理流動性，儘管當局強調並非新一輪量化寬鬆，無論目的是甚麼，畢竟也是放水。以美股上周表現，似乎投資也樂於接受，美股正值業績公布期，短期放水有利其走勢。美國減息又放水，相比下，中國暫時只用了降準一招，貨幣政策工具選項還有很多。

在貨幣政策中性的立場下，人民銀行存在「擴表」的必要性和可行性。截至今年9月底，中國央行資產負債表規模為36.2萬億元人民幣，較上年底減少了1.05萬億元人民幣，減少2.8%；相當於年化名義GDP的38%，環比回落了0.9個百分點，較上年底回落了3.3個百分點，較2009年9月底的歷史高點回落了28.1個百分點，該比例已低於2002年剛剛擺脫通貨緊縮趨勢、資本重新回流時的水平(2002年3月底為41.6%)。從相對規模變動看，人民銀行的「縮表」進度遠快於聯儲局。

截至2019年6月底，美聯儲資產負債表規模相當於年化名義GDP的18.2%，較2014年12月底的歷史高點回落了7.3個百分點，遠高於2008年9月底全球金融海嘯爆發前長期為6.7%左右的水平。長遠而言，為着財政健康的規劃，中國確實有需要縮表以配合發展，但既然近年縮表進度良好，一旦經濟有下行壓力，略為放水擴表也是合理的做法。

現時人民銀行總資產中，外匯佔款佔比已從較高點回落了20多個百分點，但仍有近60%。最近的中美貿易磋商，人民幣匯率是議題之一，相信進一步開放人民幣匯改下，外匯佔比變化擔當一個重要角色。近日人民幣預期轉強的憧憬再次成為市場焦點。人民銀行退出外匯市場常態干預後，主要通過國內信貸管道投放基礎貨幣，本身也是健全市場流動性調節機制，提高貨幣政策自主性的應有之義。

同時，現在中國經濟面臨的是CPI上漲但PPI下跌、大銀行流動性充裕但中小銀行流動性偏緊、間接融資發達但直接融資不足等結構性問題，而降準降息基本是總量工具。只要貨幣政策傳導機制有效，金融更好服務實體經濟，A股走勢毋須擔心。

恒生指數方面，近日受制於27,000點水平，英國脫歐消息未令投資者過分擔心，下周美國議息或對大市有提振作用，料恒指仍有力挑戰27,000或以上水平。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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