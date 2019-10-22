方保僑　港5G商機蓄勢待發

通訊事務管理局辦公室日前公布，四家流動網絡營辦商成功投得3.5GHz頻帶內合共200MHz的頻譜，頻譜使用費總額為10.06億元。

四名競投者包括中國移動香港(投得60MHz)、香港電訊(投得50MHz)、數碼通(投得50MHz)及和電香港(投得40MHz)，競投價錢介乎2億至3億元，每10MHz作價約5,000萬元。頻譜指配日期將為明年4月1日，有效期15年。

3.5GHz是5G的「黃金頻譜」，是電訊商兵家必爭之地，香港暫時只能騰出200MHz頻譜作拍賣，本預期應有一番龍爭虎鬥，惟今次限制每位競投者最多只可競投70MHz，加上現時香港社會氣氛及經濟低迷，亦會影響電訊商出價未必太進取，故是次競投結果尚算平均，且拍賣價錢較底價只有25.8%溢價，對比其他國家類似5G頻譜的競投結果，這個差價不算太過分。

不過，政府將於本月23日以及11月4日，會分別再推出4.9GHz及3.3GHz的5G頻譜拍賣。值得注意的是，4.9GHz主要是中國及日本採用作5G頻譜，其他國家推出的設備未必能配合，但香港近年也有很多中國製造的手機，故4.9GHz仍會有電訊商問津，但只有100MHz供應，就未必能滿足所有電訊商的需求。

至於3.3GHz，在香港主要只供給室內使用，不過這個頻率的穿透性非常高，若要控制其完全在室內才能接收得到，並完全阻隔信號發射向室外，技術難度非常高，預期電訊商對這頻譜未必會有太大興趣，所以作價也未必會太進取。

即使四大電訊商已經取得5G黃金頻譜，仍需等待明年4月1日，政府指配後才可以使用5G黃金頻譜。儘管如此，電訊商已經開始積極鋪設網絡，並進行測試，確保5G信號有最佳的接收，但同時也要顧及其他信號的干擾，估計工程大概需時12至18個月，才能覆蓋香港5至7成的範圍。

因此，預期香港有真正的5G服務推出，則需等到明年第2至3季，屆時市面上應該已經推出了更多不同類型的5G智能手機和裝置，以及其他相關的5G服務，例如物聯網的應用。至於現時電視台採用的直播，也將會由現時利用微波傳送，轉成利用5G服務。

5G服務剛推出時，未必能即時改變大家的生活，不過我相信再過一、兩年時間，大家便會感受到5G服務為生活帶來顛覆性轉變。

方保僑

資訊科技及數碼媒體專家、香港資訊科技商會榮譽會長

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