東方日報B2：兩月兩降預測　大摩料港今年GDP縮0.8%

香港經濟低處未算低，更出現衰退風險！投資銀行摩根士丹利在短短兩個月之內，兩度全方位唱淡香港的經濟。該行之前已經將香港本地生產總值(GDP)增長預測，由升1%下調至收縮0.3%，今次再進一步降至倒退0.8%，為各大行中看得最淡。

該行維持香港明年首季住宅樓價將較今年6月高位下跌10%的預測，但把未來12個月寫字樓租金預測由零增長下調至跌13%，並將零售銷售下半年跌幅預測，再擴大6個百分點至跌19%。而該行的恒生指數明年中目標為24,400點，即較目前有近9%下跌空間。

大摩並模擬「最熊」情況之下，即中美貿易緊張升級、本地社會動盪持續，及資產外流而導致本地銀行同業拆息(HIBOR)持續高企，會將香港推向更深的衰退，屆時今明兩年經濟將分別為跌1.5%和跌3%。至於「最牛」情況，即上述三項不利因素消減，今明兩年經濟將分別為跌0.5%和增2.5%

該行解釋，由8月初至今，香港內部不確定因素加劇，經濟指標無論是零售銷售、入境旅客人數、以至採購經理指數等，均以較市場預期為急的速度下跌，而且跌至近年低位，故該行現再次調低經濟增長預測。

上半年香港經濟錄得增長0.5%，大摩料在基本情況下，第三、四季經濟按年變幅將分別降至跌1.9%和跌2%，綜合下半年為跌2%，三者皆為2009年以來最低。不過，在政府支持措施下，以及若果當前風險慢慢消退，明年可能恢復至增長0.8%。

股市方面，該行重申減持MSCI香港指數成分股的觀點；在基本情況，恒生指數今明兩年企業盈利增長分別為2%與5%。市場普遍預期恒生指數預測市盈率(P/E)為10.3倍，高於該行的9.8倍目標。該行鍾情電訊和保險股，維持「減持」金融和工業股的觀點。

事實上，多家外資行近期陸續看淡香港經濟前景，其中高盛料今年GDP將跌0.6%，直指示威活動影響本地旅遊和消費行業。瑞銀早前亦料香港第三季恐陷技術衰退。

對於大摩進一步下調今年香港經濟增長預測，香港科技大學工商管理學院本科課程副主任蕭錦榮認為，若果中美貿易戰及香港局勢動盪惡化，今年香港GDP會一如大行所料，下跌至負數。此外，以他觀察，零售價格仍在下跌，並預料樓價不會因為政府放寬按揭保險貸款上限，及首置者的壓力測試而拾級而上。

光銀國際董事總經理林樵基較為樂觀，預料香港全年經濟僅錄得零增長。他解釋，近日股票市場雖有調整，但幅度不算大，金融市場依然活躍；另外，旅遊及酒店業亦暫未見大幅裁員，或迫員工放無薪假。

然而，林氏同意，香港經濟連續兩個季度下跌，無疑進入技術性的衰退，亦預計第三季GDP會按季出現負增長。至於要確認是否實質衰退，則要視乎負增長是否持續。

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