梁彥穎　投資取向調查效用成疑

筆者一直認為，評估投資者的風險取向及跟投資產品風險配對必須是獨立執行。但由於法規容許有利益衝突的投資產品銷售公司，直接執行風險評估，大部分投資公司也就馬虎了事。即使問卷問題不合理，只要監管機構不提出異議，投資公司便不介意繼續使用該問卷。

某投資公司風險問卷竟採納並使用以下問題多年：若您的投資價值在一段時間後由於市場波動而下跌，您會如何處置？

5個風險接受程度由低至高排列的可選擇答案是：A.我不願意接受任何虧損，即使跌幅輕微也會立刻出售。B.倘若下跌幅度較大，我會將投資出售。C.倘若下跌幅度較大，我會將部分投資出售，保留其餘投資等待價值回升。D.即使投資價值下跌，我不會出售投資之餘，願意等待其價值回升。E.即使投資價值下跌，我也不會出售投資，反而會考慮趁低吸納。

精明人士投資高風險產品前多會設止蝕盤，防止看錯市後全軍覆沒。但若選答案B，竟有機會因不夠分數而被定義為高風險投資者，將不被允許投資高風險產品。只有選E才能拿取高分並成為高風險投資者。

與其要求有利益衝突的投資公司執行荒謬的風險評估，不如要求4號牌公司獨立為投資者作風險評估更實際。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。