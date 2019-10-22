古勝　過度干預恐是悶市「元兇」

港股唔上唔落咁，反正全日高低波幅得160點，成交淡靜得637億元，真係睇見到唔多開胃。嚟緊睇企業公布業績會唔會有驚喜，從而打破悶局。惟驟眼睇，似乎有鼓勢力在托住股市同樓市，以確保資產價格穩定，不容出亂子。

老實講，呢股勢力係出於在非常時期的「維穩」心態，惟實際上自由市場資產價格表現應有市場力量主導，若以政策考慮過度干預，只怕港股會愈來愈「A股化」，即係點？開幅A股指數圖望望就知。

美團同小米都係內地知名品牌，相信北水好有興趣買賣其股票。之不過，美團估值經已挾到高一高，而小米雖然相對招股價係好低殘，但唔知幾時又有平貨要沽出街，所以都好難評論估值係咪好抵買。不過，散戶一般會抱「貪平」心態，覺得小米價位夠殘可取，可大家別忘記，內地投資者要買心頭好，是不會嫌貴的，反正買到為止。所以，嚟緊沾手呢兩隻股，要純粹抱住炒資金供求的心態看待，未必會認真睇基本因素或投資價值。二揀一限注短炒，小弟寧願揀隻街貨歸邊的紅底股，都唔揀平貨源源不絕的吸水海棉。

東方產經專欄作者 古勝

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