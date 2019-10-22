中信銀行(國際)　英鎊料回氣　先下試1.275

上周美國商務部公布9月零售銷售較前月減少0.3%，差於預期的增加0.3%，為7個月來首次下跌；而9月扣除汽車的零售銷售較前月減少0.1%，也低過預期的增加0.2%，數據令市場擔憂由製造業引領的疲弱勢態正蔓延至更廣泛的經濟領域，美國聯儲局增添進一步減息的理由。同時，美國9月房屋建築數量從12年高位回落，房屋開工按年下跌9.4%，為125.6萬戶，美元指數下跌至97.20，錄得4個月以來表現最差的一周。

上周歐盟在比利時布魯塞爾舉行峰會，一致通過與英國達成的新脫歐協議。根據協議，愛爾蘭與北愛爾蘭之間不會設立硬邊界，而北愛將會留在英國關稅區。儘管新協議獲歐盟峰會通過，消除本月底無協議硬脫歐的部分憂慮，但仍待英國國會表決，且北愛民主統一黨已表明不會支持。數據方面，英國9月消費者物價指數按年為1.7%，低過預期增1.8%，限制英鎊上試1.3000美元後回落。

由於美國經濟數據低迷，市場預期這情況可能驅使美國聯儲局在本月減息，為今年第3次減息。另一方面，英國國會下議院召開特別會議，以332對306票，通過由前保守黨議員提出的修正案，要先通過落實脫歐的相關法案，才能表決脫歐新協議後，約翰遜政府被迫根據《彭浩禮法案》，向歐盟發出延期脫歐要求。在脫歐安排仍有不明朗因素下，英鎊短期將會稍緩升勢，或有機會下試1.2750美元水平。

中信銀行(國際)

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