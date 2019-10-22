梁冠業　大市中期仍值得憧憬

受惠中美貿易談判達成首階段協議，以及施政報告有新房屋和土地政策出台，港股上周氣氛略轉樂觀。雖然中國公布第3季度經濟增長為6%(差於市場預期的6.1%，並創1992年有紀錄以來最低點)，但總結全星期，在內需、內房、和本地地產股板塊帶動下，恒生指數累升411點或1.6%。國指則累升87點或0.8%。日均主板成交795.2億元，比前周少約5%。

大市現時突破並暫時企穩於26,000關口樓上並邁向27,000點。市場轉向關注企業於未來幾周陸續公布第三季度業績以尋找啟示。在中國繼續推動刺激經濟的大方向、恒指估值處於接近歷史底部、以及企業盈利於下半年預期會有改善的情況下，我們維持中線大市仍有上行動力的觀點，維持恒指於年底回到28,000點的預測。但由於中美貿易談判以及本地政治局勢仍存變數，預計短期會有獲利回吐壓力，但幅度不會太大。板塊方面、繼續推薦內需、內險、以及內房，預期這些行業將受惠內地經濟和人民幣逐漸回穩。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士，沒有持有有關股份)

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