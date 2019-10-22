美股收市：道指升57點　標指突破三千關

市場繼續消化美企業績，華爾街股市周一做好。道指收報26,827點，升57點或0.21%；標指收報3,006點，升20點或0.69%，為自9月19日以來首次升穿三千點收市；納指收報8,162點，升73點或0.91%。

投資者注視本周約有120家標指成分企業公布上一季度業績。當中，包括亞馬遜、微軟、卡特彼勒(Caterpillar)及麥當勞等。截至上周五為止，逾14%已派發上季業績的標指成分股中，81%表現勝預期。

另外，中國國務院副總理劉鶴證實中美經貿磋商在諸多領域取得進展，雙方正努力達成階段性貿易協議，消息對緩和中美貿易緊展關係起到正面作用。

有分析指，業績好壞或成美股破頂關鍵。Chaikin Analytics首席市場策略員Dan Russo指出，由於市場的期望不大，正面的業績可能為股市帶來刺激。

然而，富國銀行高級環球股市策略員Scott Wien則擔心貿易摩擦及環球經濟放緩對業績的負面影響，可能延續至第4季。

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