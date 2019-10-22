錢將耗盡！傳WeWork獲日本軟銀提供巨額救助

外媒引述消息稱，由於共享辦公室平台WeWork，最快將於下月耗盡資金，其大股東日本軟銀集團計劃向WeWork提供救助方案，涉資可能高達95億美元。

WeWork的母公司The We Company於9月份擱置了上市計劃，主要基於投資者對該公司的巨額虧損、持續經營能力，以及管理層感到懷疑。聯合創辦人Adam Neumann上月已經放棄了行政總裁的職位，並留任主席一職。

消息指出，軟銀計劃以債券方式向WeWork注入50億美元資金；同時會加快之前對WeWork的15億美元股權承諾，將通過認股權證進行融資。有關注資對WeWork的最新估值，將由今年1月時的470億美元，大幅降至80億美元。

此外，軟銀還計劃向WeWork的其他股東提起收購要約，將斥資30億美元，向包括Neumann在內的股東及其他內部人士購入股份。收購要約完成後，軟銀在WeWork持股將介乎60%至80%。

根據軟銀的協議，Neumann將卸任WeWork主席及董事局職務，並轉任為該公司的顧問。軟銀首席營運主管Marcelo Claure將接任主席職位。

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