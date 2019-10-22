【市前重點睇】美股做好　油價下跌

●美匯指數於97.32水平上落，日圓兌美元弱見108.62，離岸人民幣(CNH)企7.0714，港匯見7.8426，歐元跌至1.1149，英鎊處1.2963。金價回落至1,483美元。油價跌近1%，布油失守59美元關，紐油企53.42美元。道指期貨窄幅上落。

●美國商務部長羅斯表示，雖然中美預計在11月簽署「第一階段」貿易協議，但真正重要的並非簽署日期，而是協議內容必須「正確、適當」，故簽署時間不一定要在11月。

-白宮經濟顧問庫德洛指出，如果貿易談判進展順利，按照中國的要求，有可能取消12月份加徵關稅的計劃。

-截至上周五為止，逾14%已派發上季業績的標指成分股中，81%表現勝預期。

●美國10年期國債孳息率漲4.57點子，報1.7993厘。

●美國總統特朗普表示，中美貿易談判第二階段，將從很多方面，較首階段的談判更為容易。

●港股ADR指數收報26,734點，升8點。

●即月恒生指數夜期收報26,754點，升61點，高水28點，成交16,900張。

●紐約期油收報每桶53.31美元，跌0.47美元或0.87%；布蘭特期油收報每桶58.96美元，跌0.46美元或0.77%。

●紐約期金收報每安士1,488.1美元，跌6美元或0.4%。

●德國央行表示，該國經濟可能在第三季再次萎縮，但不會出現嚴重衰退。

●距離英國月底脫歐限期只餘最後10天，歐洲議會政黨領袖會議周一(21日)決定，不會在英國國會通過新脫歐協議前進行表決。這代表歐洲議會必須在比利時布魯塞爾召開特別會議時，才可通過有關協議。

●共享辦公室平台WeWork傳將獲得大股東日本軟銀集團提供救助方案，涉資可能高達95億美元。

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