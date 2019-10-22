【股民熱話】滙豐息率逾6.5厘　坐貨收息划算嗎？

首先，作為一家全球性金融集團，滙控的盈利前景難以樂觀。雖然美國股市仍處高位，但美國經濟衰退風險增，聯儲局的貨幣政策尚存不明朗因素；再看歐洲，英國首相約翰遜與歐盟就脫歐方案達成共識，但英國內部尚未有共識，到底是延遲抑或硬脫歐，不得而知。

歐、美局面如是，再看亞洲。區內增長龍頭中國第三季經濟增長放緩至僅6%；香港經濟更備受中美貿易戰及本土社會動盪所困擾，今年經濟將面臨負增長危機，明年展望亦難以樂觀。顯見橫睇豎睇，以基本面論，業務偏布全球的滙控，盈利前景不容樂觀。

事實上，下半年以來，頻頻傳出全球大型金融機構宣布重組裁員，以應對經濟寒冬。市場預計滙控亦會有類似的行動，反正大環境未許開源，就唯有着手大舉節流，以盡量維持盈利能力。到底第三季業績會否為此有所披露，足以影響股價及盈利表現，投資者宜高度注視。

此外，留意到近日摩根大通於滙控的倉位有重大變化。據申報，摩通於10月14日減持滙控淡倉4.12億股，淡倉規模由6.55億股大降至2.43股，講緊價值兩百幾億貨。到底大戶大舉平淡倉的背後，是純倉位調動；抑或與衍生工具市場安排有關；又或真係實際平掉淡倉倉位？反正季績公布前有如此大批淡倉的變動，投資者不容掉以輕心。

走勢上，滙控股價短線料於60元關整固，能否更上一層樓，都係睇季績表現，惟料除非有重大利好消息公布，否則難以突破64至65元阻力位，且考慮到盈利前景不明朗，或會影響派息表現，故建議主要策略還是逢反彈減磅，不建議大手坐銀行股收息。畢竟一旦宏觀景氣再度轉差，銀行業首當其衝。即使只是作短線波幅操作，現水平且別急進，可先觀察50日線58.5元支持。若後市股價再跌穿50日線，年底前有機會再反覆下試低位55元水平支持，故坐收逾6厘息都未算係穩陣，分分鐘收息唔夠蝕價！

東方產經專欄作者帥哥

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。