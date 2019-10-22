港股表現反覆　內房捱沽　瑞聲有追捧

港股早段曾升過百點，惟未能企穩26,800點樓上，恒生指數一度倒跌，暫於26,700水平上落。國企指數偏軟，主板成交320億港元。

華潤置地跌穿配股價，暫挫7.3%報33.5元，是表現最差藍籌。內房股氣氛轉弱，中國海外跌2.2%；碧桂園跌1.3%；龍湖集團挫近4%；萬科及富力地產跌逾2%。

手機設備股有追捧，瑞聲科技升4.5%，是表現最佳藍籌；舜宇光學升1.3%；丘鈦科技升1%。

不過三大內地電訊商捱沽，中國聯通挫3.5%；中國移動及中國電信跌1.4%及1.1%。中國鐵塔亦尋底，暫跌1.2%。

其他藍籌股普遍窄幅上落，工商銀行及建設銀行升0.9%及0.6%撐市。中國平安升0.4%；滙豐控股升0.3%；友邦保險靠穩。

【09:21】重磅藍籌普遍向上 潤地挫近7%

道指期貨升逾40點，港股開市做好。恒生指數升88點或0.33%，報26,813點。國企指數高開30點，報10,573點。

華潤置地配股，股價跌6.9%報33.65港元，與配股價相同，是表現最差藍籌。碧桂園及中國海外則高開1.1%及0.7%。

中國移動9個月少賺14%，股價0.8%。其他重磅股做好，騰訊靠穩，報325元；工、中、建三大內銀股升0.3%至0.5%；滙豐控股升0.4%；友邦保險升0.6%；中國平安升0.9%。

吉利汽車升2.5%，是表現最佳藍籌。石藥集團及中國生物製藥都有買盤，齊高開約1.1%。

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