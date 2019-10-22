貝萊德轉口風　地緣政治風險續衝擊全球經濟

外電報道，全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)警告，地緣政治風險將繼續衝擊全球經濟，投資者應考慮如何保護投資組合不受潛在風險影響。

貝萊德認為，雖然中美貿易戰及英國脫歐的負面因素得以紓緩，但地緣政治仍然推動着市場走勢。預計未來幾個月將有更多的曲折，長遠而言，地緣政治風險還會保持高位。

上述說法與該公司於10月初時，認為經濟增長的曙光即將來臨形成強烈對比。當時，公司指各國寬鬆的政策有助於維持經濟擴張，以及未來6到12個月經濟增長回升的可能。

不過，貝萊德最新強調，貨幣政策不可能治愈貿易緊張局勢。即使中美暫時的休戰持續到2020年，兩國之間的競爭也將是結構性和持久。

為改善投資組合的彈性，該公司建議投資波動性低、專注於美國防守性股票的交易所交易基金，以及政府債券，即使其孳息率較低。

雖然貝萊德未有列出地緣政治風險的明確內容，但目前多國爆發動盪，包括智利首都聖地亞哥上周五(18日)爆發嚴重警民衝突，示威者不滿地鐵公司提高繁忙時段的票價；黎巴嫩經濟困境每況愈下，政府有意開徵新稅，觸發當地自2015年以來最大規模的示威；厄瓜多爾政府因取消補貼燃油價格，引發國內原住民連日示威；阿根廷政府於9月時突然宣布實施資本管制引發市場動盪等。

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