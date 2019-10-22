【即市分析】新經濟股醞釀翻炒？

從基本面睇，今轉新經濟股再次被市場關注，主因有兩個。首先，上海證券交易所近日公布，為明確香港聯交所上市「同股不同權」架構公司股票納入滬港通下「港股通」股票的具體安排，持續優化完善內地與港股市場互聯互通機制，上交所將「同股不同權」架構公司股票的首次納入條件，自2019年10月28日起施行。

至於小米方面，除納入港股通外，早前高管指明年將推出10款以上5G手機，覆蓋中高低端，但見市場對此消息反應一般，股價亦較為「平淡」，近幾個月主要在8.5至9.5元水平上落，反彈動力好一般，故兩者中美團為首選。

走勢上，美團股價自8月初低見58.15元後拾級而上，多條主要平均線向上開口，短期宜觀察上破100元關之力度，若能在大成交配合下破位並企穩的話，值得順勢追入，目價價115元，跌穿10日線約90元止蝕。

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