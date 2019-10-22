【即市分析】新經濟股醞釀翻炒？
2019年10月22日 10:00
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美團點評
東方產經專欄作者股博士：近期搵長炒長有板塊唔容易，順勢追入有氣氛的板塊短炒反而有數得圍。好似部分新經濟股就開始有起動迹象，個別股份如美團點評(03690)等中線走勢升得唔錯，可以從中揀蟀。(電貿科技板塊追蹤：https://bit.ly/2ASAUcG )
從基本面睇，今轉新經濟股再次被市場關注，主因有兩個。首先，上海證券交易所近日公布，為明確香港聯交所上市「同股不同權」架構公司股票納入滬港通下「港股通」股票的具體安排，持續優化完善內地與港股市場互聯互通機制，上交所將「同股不同權」架構公司股票的首次納入條件，自2019年10月28日起施行。
從牌面睇，目前港股相關股份包括小米集團(01810)及美團點評(03690)。雖然，相關主題其實已炒作一段時間，惟未見正式落實公布，而如今公布後不但未見「見光死」，反而有資金關注，揭示看好板塊資金只係等候機會出擊。
其次，大行摩根大通發表研究報告指，此變化與早前的諮詢建議相符，目前港交所(00388)只有2隻同股不同權股份，包括小米及美團，而該兩間公司均符合新規則。一旦條例實施均有望加入港股通，相信投資者歡迎，並有助港交所吸引更多首次公開發售(IPO)，並將提高美團點評加入恒生指數的機會。
至於小米方面，除納入港股通外，早前高管指明年將推出10款以上5G手機，覆蓋中高低端，但見市場對此消息反應一般，股價亦較為「平淡」，近幾個月主要在8.5至9.5元水平上落，反彈動力好一般，故兩者中美團為首選。
走勢上，美團股價自8月初低見58.15元後拾級而上，多條主要平均線向上開口，短期宜觀察上破100元關之力度，若能在大成交配合下破位並企穩的話，值得順勢追入，目價價115元，跌穿10日線約90元止蝕。
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