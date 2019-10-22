內銀優先股迎來首個集中贖回潮　涉逾千億元

彭博社數據顯示，中資商業銀行目前境內外發行優先股存續規模逾8,735億元人民幣(下同)，其中約18%，即1,580億元將於今年第四季面臨發行人贖回選擇權到期。到期品種多為5年前發行，股息率水平較高，在目前相對低利率的市場環境下，銀行選擇行使贖回權的動力較強。

穆迪高級分析師諸蜀寧認為，如有銀行不贖回優先股，才是值得關注的情況。部分銀行去年底以來發行優先股、永續債，有提前做好資本的規劃，為贖回做準備。

興業研究宏觀分析師陳昊認為，現時利率比2014年的時候低，銀行行使贖回權可以節省成本，假如未來利率回升，估計銀行不會選擇贖回。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛指出，之前銀行補充附屬一級資本的工具只有優先股，今年則可以發永續債置換此前的優先股，銀行發行永續債的意願和市場投資意願都很強烈，可以對附屬一級資本進行結構調整。

優先股作用主要為增加內銀補充資本的渠道。隨着市場利率中樞走低，以及今年以來央行政策支持下，內銀開始大規模發行永續債，商業銀行運用資本補充工具的選擇更加多元化，對存量優先股行使贖回權，並代替以付息成本更低的資本工具順理成章。

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