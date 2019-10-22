【即市分析】昆侖能源有勢再上？

值得一提的是，昆能為配合國家改革，早前以16億元人民幣購入金鴻控股旗下的17家燃氣商，填補於衡陽、泰安等地的供應空白。對此，多家大行頗為認同。當中里昂料，收購的17家公司今年純利達1億元人民幣，可為明年全年帶來正面影響。將昆能19年、20年及21年的盈測分別上調2.2%、3.7%及4.9%，目標價至9.9元，重申「買入」評級。

此外，美銀美林坦言，昆能購入17家燃氣商的代價，遠低於該行估計的25億至35億元人民幣，維持昆侖「買入」評級，因估值吸引及高於同業的燃氣銷量升幅，目標價睇11.1元。

股價方面，昆能昨升逾3%收報6.97元，股價企穩多條日線，8月以來多次試穿6.3元都重返其上，似已築底成功，值得小注跟進。目前14天RSI升至60水平，MACD的牛叉擴大，首站先睇7.5元，中線睇重上8元水平，確認跌穿6.3元止蝕。

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