【地產專題】二手樓乍旺6大奇景

住宅按保新措施令樓市打破悶局，二手樓市驚見六大乍旺現象。將軍澳地區於上周六、周日(19及20日)兩天連錄至少49刁，元朗YOHO Town及荃灣爵悅庭等出現排隊睇樓的熱鬧情況，東涌更有長情租客入市豪買千萬元單位。

受惠新房策，將軍澳本月已錄至少近150宗二手買賣，料已超過9月全月水平。當中佔逾90宗於過去一星期內錄得，並集中為樓價600萬元以上，至低於1,000萬元住宅。中原柯勇表示，嘉悅1座低層B室一個一房單位，設開放式廚房，最新以626萬元售出，呎價18,251元。

買家心急入市，驚遲買樓，價錢更貴，遂四出搵盤，多區再現排隊睇樓旺市情況。該行王勤學稱，元朗世宙及YOHO Town等大型屋苑的管理處，在過去周末，都見到輪候上樓睇樓準買家。全區10月暫錄89宗成交，按月大增85%，佔36宗屬施政報告公布後錄得，成交金額主要為600萬至800萬元單位。

荃灣爵悅庭亦見睇樓人潮。該公司賴昌武透露，東爵軒低層D室一個原則一房改兩房放盤，實用面積457方呎，近日同一時段內，有多組客人排隊等睇樓。單位最終由上車客以約650萬元購入，呎價1.42萬元。

業主見市旺，叫價亦趨進取，市場頻現反價。美聯鍾家豪指出，荃灣區自上周三(16日)至今，亦已經錄得逾50宗買賣。愉景新城交投增幅顯著，10月上半月零成交，由16日起連錄8宗，佔3宗更為反價個案。包括8座高層實用面積470方呎單位，開價710萬元，加價至716萬元易手。

市場更連環出現租客轉買三房個案。中原曾顯業透露，東涌區有一直於區內租樓的家庭客，見首期支出大減三成，即以990萬元購入東堤灣畔8座高層B室，以實用面積870方呎計算，呎價11,379元。

他續表示，區內海堤灣畔2座高層B室套三房戶，享有機場海景，實用面積854方呎，議價之後減200萬元，獲同區租戶以1,000萬元承接，呎價11,710元。

樓市突然轉旺，住宅「新高價」重現。該行楊麗珍稱，青衣灝景灣5座一個高層E室兩房單位，實用面積531方呎，8月份才放售。一名在項目睇樓長約半年的首置客，見首期減少，終以905萬元入市，呎價17,043元，為同戶型最高價。

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