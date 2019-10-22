港股格局：陳炳強料27500點有極大阻力

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，中美貿易談判時好時壞，市場預期兩國元首將於APEC峰會簽定貿易協議，對股市帶來利好作用，惟協議只屬第一階段，未來進一步的磋商將更艱難。故此，他認為，單憑初階段協議，並不能令港股大幅度上升。除非後市中美貿談有進一步利好消息，否則恒指於27,500點水平已有較大阻力，料大市或會回落靜待消息。

受華潤置地配股消息拖累，内房股今早受壓。陳指出，儘管內地經濟下行，需要基建、樓市等支撐，惟內房前景並不太樂觀，皆因目前樓價太高及槓桿太大，料內房是一個定時炸彈。他又指，內房股近期普遍累升不少，可能引發新一輪融資需求，股價短期或會出現調整，相反物業管理股風險較低，值博率亦較內房股高。

油價最近明顯偏軟，陳認為是需求問題，而需求問題短期內難以解決，油價亦難大升，故此投資者入市須審慎。至於對油價特別敏感的航空股，他表示中資航空股過去幾個月一浪低於一浪，近期波幅漸漸收窄，加上中美貿談有進展，或令油價持續偏軟。不過，他又指板塊反彈力度不會太大，建議投資者及早離場為妙。

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