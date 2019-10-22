【專家點評】債券投資者不妨買股收息

過去1年，債券市場表現相當理想，環球定息工具回報高達11%，是2001年以來最高。環球投資級別企業債券的孳息率，約25%已跌至負水平。即使納入高息債和新興市場債券，整體上環球債券孳息率亦只得1.5%。我們認為，債市的強勁表現未必會再出現，更重要的是，孳息率下跌亦剝奪了債券持有人的收入。

現時環球股票的股息率平均達2.6%，除新興市場外，環球其他所有地區的股息率已高於債券孳息率。根據以往經驗，一個同時擁有債券和股票的投資組合，經風險調節後的回報表現更為理想。所以，債券投資者要追逐息率回報，可以在投資組合中加入股票成分。

而在高股息和股息增長型的股票中，我們認為股息增長型股票，一般會包括那些商業模式穩定、具有可持續性的優質增長型公司，這類型的企業，在經濟周期後期表現會較為出色。以美股為例，過去30年，股息增長型股票回報每年均高於標普500指數1.6%。

歐洲方面，股息率平均達3.5%，而英國股票股息率更高達5.1%。這些企業的股息率已高出其發行債券的孳息率約達300點子。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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