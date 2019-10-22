【瑞通推介】友邦騰訊輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普對中美達成首階段貿易協議表示樂觀，道指隔晚收報26,827點，升57點。

恒指周一(21日)收報26,725點，微升6點，周二(22日)早段曾升百點，重返26,800點水平，惟其後升幅收窄。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出約90萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,900萬元，反映投資者對後市看法較淡。周一其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

據報內地擬修改未成年人保護法，對使用網遊實行時間管理。另外，北水最快月底可買賣同股不同權股份，市場關注一向為北水愛股的騰訊控股會否被分薄資金。該股周一逆市受壓，以全日低位324.8元收市，下跌1.8%，連日的向上走勢告終。周二早段略作反彈，重上327元，即市留意330元關口阻力，技術上，周二即市於周一跌穿的10天和20天線徘徊。周一有逾2,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾870萬元淨流出。

內地放寬外資保險公司及銀行准入條件，不過友邦保險重返76元水平後遇上明顯阻力。該股周一先升後回，以近全日低位75.2元收市，50天線和76元再次得而復失，周二早段靠穩，但續受制於76元。周一有近30萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾100萬元淨流入。

同股不同權股份將可納入港股通範圍，小米集團周一最多抽升6.8%至9.13元，創月內高位，成交急增，不過收市升幅回順至半成，未能守穩9元關口。周二早段股價回調逾2.5%，至8.73元之水平，已回補周一部分的上升裂口。分別有近700萬和100萬元在周一淨流入其好倉和淡倉。

中國人壽預計今年首9個月多賺約1.8至2倍，股份周一在成交配合下以接近全日高位19.7元收市，升5%創1個月高，是表現最佳藍籌，技術上升穿並企穩250天線上收市。由1個月低位計，今輪升浪累漲逾一成。股份周二早段曾再升逾1%，高見20.05元，升穿9月上旬的頂位，創近3個月高位，惟其後升幅收窄並倒跌。周一分別有近570萬和140萬元淨流入其好倉和淡倉。

華潤置地折讓近7%配股，周二早段配股上板涉資逾67億元，股價低開近7%，低見33.4元之水平。消息拖累內房股周二早段捱沽，其中周三(23日)公布第三季季績的中國海外發展，周一以近全日高位26.6元收市，升1.5%，連升四日並創約兩個半月高。周二早段跌超過2.5%，曾失守26元。周一有23萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有1萬元淨流入。

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