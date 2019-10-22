龔成　想創業致富　就要勇於…

「去犯錯」這是我聽過眾多的忠告中最有用及最深刻的一個。直到今天，我仍然相信這句說話當中的智慧，以及背後所包含的意思。

--錯誤是重要的學習--

當中的原因是，錯誤是學習及成長的重要部分，錯得愈多即得到的愈多，但錯誤卻不被鼓勵。不少人為了不想錯誤而逃避事情，即是為了不犯錯而不去嘗試，結果是錯失了得着的機會，錯失了成功的機會。即是說，成功是建基於失敗之上。

很多人以為成功與失敗只能二選其一，但其實，真相是人生往往經歷失敗後會達致成功。我在小學時期，很害怕答問題，永遠不會主動舉手答問題，原因是怕錯，怕被其他同學及老師知道我的錯誤，所以寧願將錯誤收起，也不去糾正錯誤，因為錯誤被定義為不好的、無知的。

--要成功就要「爭取」錯誤--

簡單來說，錯誤是成功的必經之路，怕錯的人失去了嘗試的機會，最後只會無法成功，因為他只會停留在同一層次，而不去挑戰更高層次，結果是一世平庸。

要創業致富，就必須經歷過經營失敗，蝕錢的時候，即是一盤成功的生意背後是經歷了幾盤失敗的生意。但大部分人害怕錯誤而試都不敢試，令自己不去進步，無法得到新知識，新技能。

雖然大家都想上天堂，可是卻沒有人想死，但若我們要賺錢，就要有蝕錢的準備，能輸才會贏。所以，錯誤並不可怕，怕只是怕我們不去嘗試錯誤，而最成功的人，往往亦是經歷得最多錯誤的人。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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