【午市重點睇】美匯企97.3 金價偏軟
2019年10月22日 12:02
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●亞洲市，美匯指數報97.3；圓匯報108.6；歐元兌美元企1.115；英鎊高見1.2987。港匯最新處7.8426。離岸人民幣(CNH)在7.07水平。金價低見1,480美元，最新報1,484美元；布油未能企在59美元樓上，最新報58.9美元，紐油報53.31美元。道指期貨升43點。
●港股表現反覆，恒生指數半日升40點或0.15%，報26,765點。https://bit.ly/2ByShSU
-中移：明年底內地逾300城市開通5G商用服務。
-傳復星擬競購德國私人銀行Bankhaus Lampe。
-新股專輯：快餐帝國以0.65元定價。
-華潤置地折讓6.9%配股，淨籌67億元。
-51信用卡主席及首席財務官等被要求協助調查。
●【即市分析】
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-新經濟股醞釀翻炒？https://bit.ly/33L7rAm
-藍籌醫藥股蓄勢待發。https://bit.ly/2qB3CQ7
●A股快報：滬深三大指數半日收市靠穩。https://bit.ly/2BxkLfD
●亞洲股市：韓澳股上升，日股休市。https://bit.ly/2p1wS1X
●港元拆息︰1個月續升至1.65厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0668，較上日再上調12點子，呈三連升。
●人行淨投放2,500億元人民幣。
●貝萊德轉口風，地緣政治風險續衝擊全球經濟。https://bit.ly/2VZEiik
●內銀優先股迎來首個集中贖回潮，涉逾千億元。
●傳復星擬競購德國私人銀行Bankhaus Lampe。
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