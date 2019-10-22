【午市重點睇】美匯企97.3　金價偏軟

●亞洲市，美匯指數報97.3；圓匯報108.6；歐元兌美元企1.115；英鎊高見1.2987。港匯最新處7.8426。離岸人民幣(CNH)在7.07水平。金價低見1,480美元，最新報1,484美元；布油未能企在59美元樓上，最新報58.9美元，紐油報53.31美元。道指期貨升43點。

-中移：明年底內地逾300城市開通5G商用服務。

-傳復星擬競購德國私人銀行Bankhaus Lampe。

-新股專輯：快餐帝國以0.65元定價。

-華潤置地折讓6.9%配股，淨籌67億元。

-51信用卡主席及首席財務官等被要求協助調查。

●【即市分析】

●港元拆息︰1個月續升至1.65厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0668，較上日再上調12點子，呈三連升。

●人行淨投放2,500億元人民幣。

●內銀優先股迎來首個集中贖回潮，涉逾千億元。

●傳復星擬競購德國私人銀行Bankhaus Lampe。

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