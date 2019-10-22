【午市重點睇】美匯企97.3　金價偏軟

2019年10月22日 12:02
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    ●亞洲市，美匯指數報97.3；圓匯報108.6；歐元兌美元企1.115；英鎊高見1.2987。港匯最新處7.8426。離岸人民幣(CNH)在7.07水平。金價低見1,480美元，最新報1,484美元；布油未能企在59美元樓上，最新報58.9美元，紐油報53.31美元。道指期貨升43點。
    ●港股表現反覆，恒生指數半日升40點或0.15%，報26,765點。https://bit.ly/2ByShSU
    -中移：明年底內地逾300城市開通5G商用服務。
    -傳復星擬競購德國私人銀行Bankhaus Lampe。
    -新股專輯：快餐帝國以0.65元定價。
    -華潤置地折讓6.9%配股，淨籌67億元。
    -51信用卡主席及首席財務官等被要求協助調查。
    ●【即市分析】
    -昆侖能源有勢再上？https://bit.ly/31BCMUP
    -新經濟股醞釀翻炒？https://bit.ly/33L7rAm
    -藍籌醫藥股蓄勢待發。https://bit.ly/2qB3CQ7
    ●A股快報：滬深三大指數半日收市靠穩。https://bit.ly/2BxkLfD
    ●亞洲股市：韓澳股上升，日股休市。https://bit.ly/2p1wS1X
    ●港元拆息︰1個月續升至1.65厘。
    ●人民幣兌每美元中間價為7.0668，較上日再上調12點子，呈三連升。
    ●人行淨投放2,500億元人民幣。
    ●貝萊德轉口風，地緣政治風險續衝擊全球經濟。https://bit.ly/2VZEiik
    ●內銀優先股迎來首個集中贖回潮，涉逾千億元。
    ●傳復星擬競購德國私人銀行Bankhaus Lampe。
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