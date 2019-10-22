【專家點評】閱文勝在炒上誘因多
2019年10月22日 12:15
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中國公布第三季經濟增速為6%，較前值低0.2個百分點，首3季按年升6.2%。第3季雖見放緩，但因涉及中美貿易戰關係，估計第一階段協議簽署後，兩國經濟在第1季有鬆一鬆改善機會。
下周三將是期指結算，本周料恒指於26,500至27,300間上落。傳統權重股偏靜，資金流入新經濟股，閱文集團(00772)8月中公布中期業績，期內收入約29.7億元人民幣，按年升30%；毛利16.2億元人民幣，按年上升35.5%；毛利率54.6%，按年微升2.2個百分點；純利3.93億元人民幣，按年下跌22.4%。
集團股價也曾低見於22.95元，其後在集團頻頻回購支持下，股價見回穩。上周公布與迪士尼將有合作，共同推出首部由中國作者原創的《星球大戰》網絡小說。集團近期趁新股熱潮，大手認購了內地IP遊戲營運商中手游科技(00302)股份作基石投資者。建議候低吸納，目標價36.8元，跌穿27.4元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)
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