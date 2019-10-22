【專家點評】閱文勝在炒上誘因多

中國公布第三季經濟增速為6%，較前值低0.2個百分點，首3季按年升6.2%。第3季雖見放緩，但因涉及中美貿易戰關係，估計第一階段協議簽署後，兩國經濟在第1季有鬆一鬆改善機會。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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