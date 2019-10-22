51信用卡澄清不存在非法盜取信息　復牌反彈30%

公司已向聯交所申請於周二(22日)下午1時復牌，股價午後最多反彈近30%，暫高見2.3港元。

公司亦留意到網絡上流傳有關集團洩漏個人資料及非法盜取個人資料的傳言，現澄清集團所有的個人信息收集均有合法用戶授權，並不存在未經用戶授權非法盜取信息的情況。針對媒體的不實報道及誤導性分析，公司保留其對相關不實乃至惡意報道進行法律追責的所有權利。

目前，集團經營管理情況一切正常，財務狀況穩健；集團的營運情況隨時可以接受中國政府和第三方審計公司的監督。公司一直致力確保信貸業務合規有序地發展，並積極確保每一位用戶的合法利益。

公司對相關事項高度重視，積極應對，將進一步核查相關情況，切實維護集團及投資者利益，並及時披露相關後續進展情況。

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