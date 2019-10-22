安盛投資管理：明年內地GDP增長料降至5.8%

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠表示，今年以來中國經濟表現較為顛簸，主要受到中美貿易戰及飄忽不定的宏觀政策影響。最近的經濟數據有回暖迹象，但由於中美矛盾持續，加上刺激措施不溫不火，此趨勢能否持續成疑。然而，政府愈來愈不願意以長期的可持續發展換取短期經濟增長。

他預計，今年內中央會繼續增大基建投資，另在明年3月舉行的兩會推出減稅降費政策，刺激經濟。至於貨幣政策，他預計新貸款市場報價利率(LPR)年內會跌5%至10%，相比起其他國家央行之減息幅度及速度緩慢。

他又預期，內地2019年國內生產總值(GDP)增長為6.1%，隨着對經濟增長放緩的接受程度提高，2020年GDP增長或將降至5.8%。

人民幣方面，他預期年內兌美元匯價會於7.1至7.2之間徘徊。他續稱，過去18個月，人民幣走勢對中美貿易戰加徵關稅措施非常敏感，多次大幅度貶值。如果下月16日及17日智利舉行的亞太經濟合作組織(APEC)中美雙方未能簽署首階段協議，人民幣隨時跌穿7.2。

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