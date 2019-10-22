樓價UPDATES：珀麗灣一周連錄6宗成交

二手交投急升，馬灣珀麗灣過去一周內，連錄6宗買賣成交，佔10月份整體成交中約75%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●田灣金爵大廈低層連平台單位，實用面積271方呎，兩房間隔，附連394方呎大平台，今年2月放盤，叫價500萬元，8月落價至480萬元，惟仍未獲承接，直至上周施政報告公布放寬首置人士按保，隨即接獲買家洽購，議價至448萬元成交，實用呎價16,531元。

●港島薄扶林貝沙灣6期8B座中層A室，實用面積約1,364方呎，套三房連工人套間隔，附車位，望海景，以4,400萬元沽出，實用呎價約32,258元，原業主於2015年8月以3,520萬元購入，持貨4年帳面獲利約880萬元，物業升值25%，項目本月累錄兩宗二手成交個案。

●西半山駿豪閣中低層F室，實用面積約521方呎，兩房間隔，近日以1,110萬元沽出，實用呎價約21,305元，原業主於1996年7月以470萬元購入，持貨23年轉手，帳面獲利約640萬元，物業升值約1.4倍。

●筲箕灣形薈2座低層H室，實用面積397方呎，一房間隔，望市景，獲租客以19,000元租入，實用呎租約47.9元，業主於2016年10月以701.2萬元購入，按買入價計算，租金回報約3.3厘，新租客為外區客。

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九龍區

●將軍澳SAVANNAH本月至今暫錄5宗成交，平均實用呎價18,606元，其中3B座中層B室，實用面積478方呎，兩房間隔，享山海雙景，剛以858萬元易手，實用呎價17,950元，新買家為外區上車客，恐遲買會貴，考慮片刻即決定入市自用，原業主於2016年7月以656.9萬元買入，持貨滿3年額外印花稅(SSD)鬆綁貨，易手帳面獲利201.1萬元離場，單位期內升值31%。

●將軍澳海天晉7A座中層H室，實用面積約450方呎，兩房連開放式廚房間隔，望內園景，以845萬元成交，實用呎價約18,778元，原業主在2016年8月以約609.2萬元買入，剛鬆綁SSD沽出，帳面獲利約235.8萬元，賺價約39%。

●將軍澳居屋英明苑A座明遠閣高層1室，實用面積554方呎，三房間隔，同區客受惠新房策，由從前只可尋找600萬以下單位，放寬後相約首期可轉攻較大之3房戶，成交價650萬元，實用呎價約11,733元，原業主於2015年7月斥資485.8萬元購得，轉手帳面獲利164.2萬元，單位升值約34%。

●大角咀奧柏．御峯2座中層J室，實用面積332方呎，一房間隔，擁開放式廚房，剛以638萬元易手，實用呎價19,217元，原業主於2016年7月以448萬元買入，持貨滿3年，現沽出單位帳面獲利190萬元離場，單位期內升值42%。

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新界區

●馬灣珀麗灣10月迄今錄得8宗成交，上半月只錄兩宗，不過上周施政報告公布後，接連錄得6宗，其中11座高層H室，實用面積537方呎，兩房間隔，享內園及會所景，以635萬元沽出，實用呎價11,825元，買家為用家，見放寬按揭措施有助減輕首期負擔，入市意欲增強，遂加快入市。

●東涌東堤灣畔6座高層E室，實用面積531方呎，兩房間隔，享內園景，開價740萬元，近日議價至715萬元沽出，實用呎價13,465元，新買家為外區分支家庭，見政府推出按保放寬措施，令首期支出大降，立即捉緊機會置業。

●東涌東環5A座中層8室一房戶，實用面積約380方呎，望樓景，原業主叫價約598萬元放盤約兩個月，日前獲外區首置客出價承接，雙方議價後減價至538萬元成交，實用呎價約14,158元，原業主於2015年1月以約403.2萬元購入，帳面大幅獲利134.8萬元，期內物業升值約33.4%。

●屯門豐連1座中層A室，實用面積627方呎，三房間隔，叫價920萬元近半年，獲區內換樓客終以850萬元購入，實用呎價約13,557元，原業主於2016年8月以約653.2萬元購入，帳面獲利約196.8萬元，期間物業升值約30.1%。

●天水圍嘉湖山莊景湖居3座高層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，放盤約兩個月，原先開價630萬元，經議價後減價35萬元或約5.5%，終以595萬元成交，實用呎價約10,897元，賈目本月累錄約33宗二手成交。

●元朗世宙2座中層K室，實用面積約646方呎，套三房連儲物室間隔，望市景，原先以880萬元放售，及後減價30萬或約3%，以850萬元沽出，實用呎價約13,158元，原業主約於2015年12月以約805.3萬元買入，持貨4年帳面獲利約44.7萬元，物業升價約6%。

●元朗世宙3座中層J室，實用面積422方呎，兩房間隔，開價650萬元，微減5萬元，至645萬元沽出，實用呎價15,284元，原業主於2016年5月以547萬元買入單位，持貨約3年，帳面獲利約98萬元或18%。

●上水御景峰低層H室，實用面積約663方呎，三房兩廁間隔，外望享開揚景觀，以793萬元成交，實用呎價約11,961元，原業主在2010年4月以約380萬元買入，持貨約9年，轉手帳面獲利約413萬元，賺價約1.1倍。

●大埔逸瓏灣II第9座一伙地下連花園特色戶，實用面積761方呎，三房套房間隔，另設工人套房，擁412方呎大花園，現以36,000元租出，實用呎租47元，業主於2014年8月以1,113.7萬元購入，現租出享3.9厘租金回報，回報率理想。

●火炭駿景園6座中層F室，實用面積1,373方呎，套三房間隔，另設儲物房，享馬場景，現以1,800萬元沽出，實用呎價13,110元，原業主於2003年1月以570萬元購入，持貨16年沽出，帳面獲利1,230萬元離場，單位期內大幅升值逾2.1倍。

●西貢逸瓏海滙1座地下單位，實用面積約572方呎，連466方呎花園，兩房連儲物房間隔，享山景，獲租客以24,000元承租，實用呎租約42元，業主於2017年9月，以約995.6萬元買入，現出租可享租金回報約3厘。

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