【銀行工不再穩陣】過半數弱過藥煲　宜趁早執生

曾幾何時，打銀行工是不少大學畢業生的夢想，不但薪高糧準、福利好，更享有所謂「銀行假」，周末能共享天倫之樂。當然，目前只能成為回憶，有報告更指，若銀行再不改革，真的等執笠...

【老本？吃不起了！】

美國財經媒體彭博社報道，全球著名管理諮詢公司麥肯錫(McKinsey)發表一項調查結果顯示，眼下全世界「半數以上」的銀行弱過藥煲，難以承受可能出現的經濟下滑。若再發生一次重大金融災難，全球將有1/3的大型銀行無法生存，尤其是西歐及亞洲的銀行風險更大。報告針對已開發國家及新興國家的1,000家銀行。

該機構周一(21日)發布的年度行業評估報告指出，從經濟角度上看，全球範圍內多數銀行可能難以存活，因為它們的股本回報率跟不上成本上漲的步伐，故建議銀行業須趕在可能出現的經濟減速前，盡快採取行動，例如開發技術、外判業務、通過合併使自身得到強化等。

麥肯錫高級合夥人Kausik Rajgopal說：「我們認為目前正處於經濟擴張周期的晚期，銀行刻下需要採取大膽行動，因為它們的狀況並不好。在周期晚期階段，誰也吃不起老本！」

【科技巨企威脅大】

事實上，自2008年全球金融危機後，這十年來引發了金融服務業的一波創新浪潮，業內出現了大批新的競爭對手，從金融科技初創公司到諸如蘋果公司(Apple Inc.)和Google母公司Alphabet Inc.等超級企業，明顯威脅到傳統銀行，令許多銀行深思如何應對這些後起之秀，是與他們競爭還是合作，抑或收購？有些大型銀行則尋求將自身重新塑造為科技公司，原因之一就是要吸引難得的人才。

麥肯錫在報告指出，新興市場的競爭對手正使消費者行為不斷發生變化，銀行若不改變，便有可能「淪為歷史的註腳」。一些銀行近來的增強效率舉措大多沒有甚麼新意。

該機構稱，銀行的信息技術預算中只有35%是用於創新，而金融科技公司在這比例卻高達70%以上，加上入行門檻降低等監管層面因素，形勢愈來愈有利於新公司從傳統銀行手中，搶走市場佔有率。

【2008年一半咁衰已能致命】

上述提到，目前明顯是經濟擴張周期的末段，很多銀行可能受不起下次衰退浪潮。那麼，衰到何等地步才「爆炸」呢？答案是「2008年的一半」！

國際貨幣基金組織(IMF)周一(21日)指出，若全球再爆發像10年前程度「一半嚴重」的衰退，就足以讓美國、中國、日本、德國、英國、法國、意大利，以及西班牙等全球8個主要經濟體的企業無法以利潤來償還債務和支付利息，恐有近40%不能償還，涉額達19萬億美元！

IMF警告，已開發和開發中國家央行所實施的刺激措施，已產生鼓勵企業大肆舉債的副作用，有許多企業面臨難以還債的困境，令人擔心企業持續累積債務，將導致全球金融體系高度脆弱。

【全球銀行已宣布炒近5萬人】

事實上，就算經濟未到最衰，作為「百業之母」的全球銀行業今年以來，已宣布裁員超過48,500人。最顯著的莫過於歐洲，當地銀行正準備迎接「負利率」政策繼續施行、甚至深化。過去5年，這項政策嚴重侵蝕銀行利潤。

講起裁員，以德國陷入困境的德意志銀行最狠，計劃到2022年大幅炒18,000人，接近其員工總數的20%。西班牙的桑坦德銀行、英國的滙豐控股和巴克萊，以及法國興業銀行也在裁減數以千計的工作職位。據消息人士透露，意大利最大銀行裕信正考慮裁員多達1萬人，這數字仍未包括在全球統計數據中。

事實上，全球銀行業裁員總數其實可能更高，因為一些銀行裁員時並未披露總體影響。另外，今年宣布的一些裁員計劃尚未完成。

【港人留意！滙豐下周一恐「大裁員」】

投資者除了留意盈利狀況外，今次焦點可能集中在裁員，因為據英國《金融時報》10月初報道，滙豐控股臨時行政總裁祈耀年(Noel Quinn)計劃削減集團成本，擬裁減多達一萬個職位，預期在月內公布第3季業績時一併宣布，而今次裁員將集中在高薪職位。滙豐發言人當時回覆《東網》查詢指，不便評論市場傳言。

該報道又引述兩名消息人士指，早前已提出裁員約4,700人，今次再裁員，為集團多年來在控制成本方面最進取的做法。

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