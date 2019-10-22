巴曙松：中國經濟結構正轉型
2019年10月22日 15:43
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巴曙松
香港交易所(00388)首席中國經濟學家巴曙松表示，目前中國經濟有下行風險，主因是經濟結構正轉型。中國新經濟企業規模逐漸擴張；傳統製造業規模則萎縮，展現新舊行業交替。儘管中國經濟增長持續減慢，但當新經濟企業轉趨成熟時，中國經濟勢能䆁放更大潛力。
巴曙松指，內地的生活水平提升和人口老化，令優質醫療服務和產品的需求增加，因此他看好生物科技的發展，包括人工智能、藥物研發和大數據運用等，這些新經濟企業都值得關注。
他又指，目前內地傳統融資渠道未能滿足新經濟企業發展的需求，現時高達85%初創企業靠自有資金作研發，只有10%企業從銀行融資，令企業的初期發展因缺乏資金而發展緩慢，投資者亦因風險高而不太願意投資 。
為了吸引更多初創公司來港上市集資，巴曙松表示，港交所於去年推行上市制度改革，便利不同投票權架構的創新型公司、未盈利的生物科技公司等新經濟公司在香港上市。在今年上半年，已有20間新經濟及生物科技公司在香港上市，集資額高達256億港元。香港亦在短短1年內成為全球第二大生物科技上市中心。他指，港交所會持續改革，把握全球和內地的新機遇，提升香港競爭力，保持國際金融中心的地位。
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